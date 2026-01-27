Dati

L'Europa continua a elettrificarsi

I dati ACEA confermano il cambio di passo: elettriche e ibride ricaricabili crescono a doppia cifra e guadagnano quote di mercato

Il 2025 segna un punto di svolta per il mercato europeo delle auto elettrificate. Le immatricolazioni di vetture elettriche a batteria hanno raggiunto quota 1.880.370 unità nell’area UE + Efta + Regno Unito, pari al 17,4% del mercato complessivo. In altri termini, quasi un’auto nuova su cinque venduta in Europa è ormai full electric.
Ovunque
La crescita è sostenuta e diffusa. Su base annua le elettriche hanno registrato un forte incremento nei principali mercati: Germania in testa con un +43,2%, seguita da Olanda (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%). Ancora più marcata l’accelerazione nel solo mese di dicembre, con un +50,3% a livello continentale e un +51% nell’Unione Europea, segnale di una domanda ormai strutturale e non più legata esclusivamente a dinamiche episodiche.
Volano le plug-in
Accanto alle BEV continuano a correre anche le ibride plug-in, che nel 2025 crescono del 33,4% su base annua e del 36,7% nel mese di dicembre. Una progressione che conferma il ruolo delle PHEV come tecnologia di consenso, particolarmente apprezzata nei mercati dove l’elettrico puro incontra ancora limiti infrastrutturali o di prezzo. Il caso italiano è emblematico. Grazie agli incentivi statali, nel solo mese di dicembre le immatricolazioni di elettriche sono più che raddoppiate (+107,9%), mentre sull’intero anno la crescita si è attestata al +44,2%, pur partendo da volumi complessivamente inferiori rispetto ai grandi mercati del Nord Europa.

