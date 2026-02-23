L'Autodromo di Imola conferma Pietro Benvenuti come direttore generale

Marco Panieri (Sindaco di Imola): “La conferma di Pietro Benvenuti alla Direzione Generale rappresenta una scelta di responsabilità e di visione per il futuro dell’Autodromo. In questi anni l’impianto ha consolidato il proprio ruolo nel panorama internazionale, non solo sul piano sportivo ma come vera piattaforma territoriale, capace di generare indotto economico, attrarre investimenti e rafforzare l’identità della Motor Valley. La continuità gestionale è un elemento decisivo in una fase in cui i grandi eventi sono sempre più competitivi e richiedono solidità organizzativa, relazioni istituzionali forti e capacità di innovazione. L’obiettivo, come Comune e CON.AMI, è proseguire nel percorso di crescita, rendendo l’Autodromo sempre più integrato con la città nella Motor Valley, nella Regione e nel Paese, sostenibile, aperto alle imprese e alle nuove progettualità. Imola ha dimostrato di saper essere all’altezza delle sfide internazionali: ora dobbiamo consolidare questo posizionamento con stabilità e ambizione”.