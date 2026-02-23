Lamborghini ha cancellato la sua auto elettrica

I tempi non sono maturi, chissà quando lo saranno. Sicuramente, una Lamborghini elettrica non la vedremo ancora per un po'. I piani di sviluppo del progetto Lanzador sono stati ufficialmente cancellati per mancanza di una domanda. A dirlo è l'Amministratore Delegato del marchio Stephan Winkelmann che, durante un'intervista al Sunday Times, ha dichiarato che non esiste un reale interesse per il modello in questione.

Non la comprerebbe nessuno

Sant'Agata Bolognese aveva lasciato intendere che la prima elettrica del toro sarebbe dovuta arrivare entro il 2028. Questa prospettiva è stata ridimensionata a data da destinarsi. Le indagini condotte tra i clienti non hanno mostrato alcun tipo di interesse per una "Lambo" senza motore termico, il rischio di un fallimento commerciale era piuttosto elevato. La priorità - ora - è mantenere in gamma i V8 e i V12 il più a lungo possibile.

Avanti con l'ibrido

L'addio all'elettrica non rallenta i piani di sviluppo. Al posto della Lanzador Lamborghini starebbe sviluppando nuove soluzioni ibride plug-in, già collaudate su Urus e Temerario. Prestazioni elevate e richiesta di una maggiore sostenibilità si accompagnerebbero, senza però rinunciare alla vera essenza di un'auto sportiva: il suono. D'altronde l'acquisto di automobili sportive è una scelta irrazionale fatta con l'obiettivo di emozionarsi. Le elettriche - da questo punto di vista - avranno sempre qualcosa in meno.