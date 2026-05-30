Roland Garros 2026, Cobolli agli ottavi: Tien strapazzato in tre set

Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista romano - testa di serie numero 10 del tabellone - non sente la pressione del Philippe-Chatrier e domina in tre set il mancino statunitense Learner Tien. 6-2 6-2 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Parigi e ci arriva senza set persi tra Pellegrino, Wu e Tien. "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (ndr.), ha giocato due partite incredibile e forse oggi era un po' stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto", le parole, nell'intervista in campo, di Cobolli, che si giocherà un posto nei quarti con Zachary Svajda. Lo statunitense ha eliminato in cinque set l'argentino Francisco Cerundolo.