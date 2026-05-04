Roland Garros, Djokovic agli organizzatori del torneo: "A giocatori solo il 15% dei ricavi"

Un gruppo di tennisti, tra cui Novak Djokovic e Coco Gauff, ha espresso delusione per i premi in denaro del Roland Garros. Il torneo del Grande Slam sulla terra battuta inizierà a Parigi alla fine di questo mese. I giocatori affermano che le loro richieste di maggiore rappresentanza, assistenza sanitaria e pensioni non sono state accolte. Gli organizzatori del Roland Garros hanno annunciato un aumento del 10% dei premi in denaro, per un totale di 61,7 milioni di euro, con un incremento di 5,3 milioni di euro rispetto all'anno scorso. "La quota di ricavi del torneo Roland Garros destinata ai giocatori è diminuita dal 15,5% nel 2024 al 14,9% previsto per il 2026", hanno però dichiarato il gruppo dei giocatori in un comunicato stampa diffuso lunedì. In un comunicato si legge che "i dati raccontano una storia ben diversa", sostenendo che i giocatori ricevono una quota decrescente del valore che contribuiscono a generare. "Secondo gli organizzatori del torneo, il Roland Garros ha generato 395 milioni di euro di entrate nel 2025, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente, ma il montepremi è cresciuto solo del 5,4%, riducendo la quota di entrate destinata ai giocatori al 14,3%", hanno affermato. "Con entrate stimate di oltre 400 milioni di euro per il torneo di quest'anno, è probabile che il montepremi in percentuale sulle entrate rimanga inferiore al 15%, ben al di sotto del 22% richiesto dai giocatori per allineare i tornei del Grande Slam ai tornei ATP e WTA Combined 1000."