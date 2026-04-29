Novità Ferrari Purosangue Handling Speciale: V12 da 725 CV

Il cuore tecnico dell’allestimento Handling Speciale risiede nella nuova calibrazione delle sospensioni attive, orientata a ridurre del 10% i moti di cassa per restituire una sensazione di guida decisamente più compatta. Grazie a questo intervento, la vettura risponde in modo più diretto ai comandi, migliorando il controllo nei cambi di appoggio rapidi e nelle sequenze di curve. Anche la trasmissione è stata affinata: le logiche di cambiata sono ora più rapide e incisive. Le prestazioni dichiarate confermano la natura da supercar di questa "ruote alte", con una velocità massima che supera i 310 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 3,3 secondi