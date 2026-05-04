Zanardi: in Veneto domani giornata di lutto regionale

04 Mag 2026 - 11:05

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la giornata di domani, martedì 5 maggio, in occasione delle esequie di Alex Zanardi, che verranno celebrate a Padova. Ha disposto contemporaneamente che tutti gli uffici regionali espongano la bandiera del Veneto a mezz'asta in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia, oltre che di partecipazione alla generale commozione suscitata dalla scomparsa del grande campione sportivo. "Il Veneto - sottolinea Stefabni in una nota - è profondamente coinvolto nella scomparsa di Alex Zanardi, vero campione di eccezionale levatura tanto nello sport quanto nella vita. Con la proclamazione di una giornata di lutto in occasione delle esequie, il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà. C'è un legame ancora più profondo, inoltre, avendo la famiglia Zanardi scelto questa terra come casa; questo ha onorato la nostra Regione e la rende depositaria del grande messaggio che Alex ci lascia: anche nelle avversità l'ultima parola spetta sempre all'uomo e alla sua forza di volontà, e le soluzioni sono conseguenza del suo coraggio". Stefani domani parteciperà ai funerali nella basilica padovana di Santa Giustina. Il decreto con la proclamazione del lutto regionale per la giornata di domani è stato reso noto ai Prefetti, ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

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