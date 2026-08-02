Tennis, Atp Washington: finale tra Fritz e Jodar

Taylor Fritz e Rafael Jodar sono i finalisti dell'Atp 500 di Washington. Nella prima semifinale lo statunitense Fritz ha superato per 63 36 63 in un'ora e 46 minuti il connazionale Brandon Nakashima. A decidere la sfida, dopo i primi due set molto altalenanti, il break nel secondo gioco del terzo set ottenuto da Fritz e con il quale è volato avanti 3-0 mantenendo poi agevolmente il vantaggio fino alla conclusione del match. "Strappare quel break lì - ha detto Fritz - ha fatto tutta la differenza del mondo. C'è stato un sottile equilibrio per tutto il match, non abbiamo avuto molte occasioni per farci il break. Ho giocato davvero bene in quel game e poi mi sono aggrappato al servizio per riuscire a mantenere il vantaggio". Fritz ha chiuso con 14 ace in 13 turni di battuta e con l'80% dei punti fatti con la prima di servizio (36 punti su 45 giocati). Nella seconda semifinale lo spagnolo Jodar ha battuto in rimonta il cileno Alejandro Tabilo per 67 64 64 in 2 ore e 23 minuti. "E' semplicemente fantastico - ha detto Jodar a fine match - sto facendo ottime cose soprattutto con il mio team e con mio padre. Lui è sempre al mio fianco e apprezzo davvero tutto il lavoro fatto. Arrivare in finale qui significa molto per me. Devo continuare a spingere perchè ora mi aspetta una partita molto difficile".