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Real Madrid, Vinicius fa festa con Virginia prima di decidere sul suo futuro: rinnovo o addio?

Vinicius torna a Madrid dopo i Mondiali e le vacanze in Brasile: il Real stringe per il rinnovo ma l'addio estivo resta un'ipotesi senza accordo.

02 Ago 2026 - 14:32
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L'estate di Vinicius Junior è ormai agli sgoccioli dopo le ferie post-Mondiali. Prima del ritorno a Madrid, l'attaccante ha trascorso le vacanze tra Miami e Rio de Janeiro, facendo tappa nella sua città natale di São Gonçalo per una festa tra amici immortalata sui social insieme alla compagna Virginia, dove si sono notati i segni del recente intervento chirurgico estetico al mento.

Adesso, tuttavia, per il fuoriclasse del Real si apre una fase caldissima: ad attenderlo a Madrid ci sono il tecnico José Mourinho, il direttore generale José Ángel Sánchez e il presidente Florentino Pérez, pronti a definire la situazione legata al rinnovo contrattuale.

Considerata la scadenza 2027, il club merengue intende blindare l'attaccante al più presto, ma in caso di mancata intesa non è da escludere una cessione già in questa sessione estiva di mercato per evitare il rischio di perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

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