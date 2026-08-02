Real Madrid, Vinicius fa festa con Virginia prima di decidere sul suo futuro: rinnovo o addio?

L'estate di Vinicius Junior è ormai agli sgoccioli dopo le ferie post-Mondiali. Prima del ritorno a Madrid, l'attaccante ha trascorso le vacanze tra Miami e Rio de Janeiro, facendo tappa nella sua città natale di São Gonçalo per una festa tra amici immortalata sui social insieme alla compagna Virginia, dove si sono notati i segni del recente intervento chirurgico estetico al mento.