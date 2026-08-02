Europei canottaggio: due bronzi per l'Italia con gli 'otto'

Doppietta di bronzo per l'Italia con le barche ammiraglie agli Europei di canottaggio cge si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile (Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, al timone Alessandra Faella) ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile (Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, timonate da Emanuele Capponi) è salito sul podio, superato solo dalla Romania, ancora oro, e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale e paralimpico Benjamin Pritchard.