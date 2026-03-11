SERIE A

Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B

Designati gli arbitri della 29.a giornata: Lazio-Milan a Guida

11 Mar 2026 - 13:09
Sarà Manganiello l'arbitro di Inter-Atalanta, valida per la 29.a giornata di Serie A, in programma sabato alle 15 a San Siro. Al Var Gariglio, Chiffi Avar. Per Lazio-Milan di domenica alle 20.45 è stato designato Guida con Chiffi al Var e Maggioni Avar. Napoli-Lecce (sabato ore 18) è stata affidata ad Abisso, Udinese-Juventus (sabato ore 20.45) a Mariani. Ritorno in Serie A per La Penna dopo la bufera e le polemiche post Inter-Juventus: arbitrerà Pisa-Cagliari. Doveri dopo il derby va in Serie B a dirigere Monza-Palermo.

TORINO – PARMA    Venerdì 13/03 h.20.45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV:      MUCERA
VAR:     GHERSINI
AVAR:       AURELIANO

INTER – ATALANTA    Sabato 14/03 h. 15.00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV:      COLLU
VAR:     GARIGLIO
AVAR:       CHIFFI

NAPOLI – LECCE    Sabato 14/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV:       GALIPO’
VAR:      NASCA
AVAR:       FABBRI

UDINESE – JUVENTUS    Sabato 14/03 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV:     RAPUANO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     MARINI

H. VERONA – GENOA    h. 12.30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO  
IV:      DIONISI
VAR:     MARINI
AVAR:     MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI    h. 15.00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV:     FOURNEAU
VAR:     PATERNA
AVAR:      CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA    h. 15.00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV:       MARINELLI
VAR:     SERRA
AVAR:     PEZZUTO

COMO – ROMA    h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV:     SOZZA
VAR:      FABBRI
AVAR:       GARIGLIO

LAZIO – MILAN   h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV:       AYROLDI
VAR:      CHIFFI
AVAR:      MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA    Lunedì 16/03 h. 20.45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV:     SACCHI J.L.
VAR:     AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
