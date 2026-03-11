Riforma arbitri, c'è ancora da lavorare: tre i nodi da sciogliere, gli scenari

Passano le giornate, ma le proteste contro gli arbitri in Serie A continuano. Una riforma dell'intero movimento è necessaria e in queste settimane Figc e Lega Serie A stanno lavorando alacremente affinché il nuovo progetto possa partire già nella stagione 2026/27. L'idea di base è creare una società privata degli arbitri scorporata dall'Aia che permetta ai direttori di gara di diventare dei veri e propri professionisti alla stregua della Pgmol in Premier League. Insomma Gravina spinge per una classe d'elite indipendente slegata da ogni logica politica con contratti di lavoro autonomi che diventerebbero a tempo determinato dopo aver totalizzato un certo numero di presenze.