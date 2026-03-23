Strategie

Jaguar aveva pronte quattro nuove auto, l'elettrica le ha cancellate tutte

Nei programmi del marchio inglese ci sarebbe stata anche una nuova generazione della sportiva F Type

di Redazione Drive Up
23 Mar 2026 - 09:56
© Getty Images

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Jaguar c'era e oggi non c'è più. Sarebbe dovuta tornare con un indirizzo esclusivo: solo auto elettriche per il suo futuro. Eppure, di automobili nuove non se ne vedono. Eccezion fatta per la Type 00: esercizio di stile e manifesto d'intenti, che si tradurrà in un effettivo modello di serie entro la fine di quest'anno con le prime consegne previste per il 2027. Una scelta che ha richiesto più di un sacrificio.
Erano quattro
Sebbene il suo futuro sia ancora da capirlo, i piani prima che il "tutto elettrico" prendesse il sopravvento erano ben diversi. In un'intervista rilasciata al podcast Road to Success, Ian Callum - ex capo del design Jaguar - ha dichiarato che il marchio ha dovuto rinunciare a ben tre modelli già in fase di sviluppo. Tra questi, una nuova versione della berlina XF pensata per sfidare BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Audi A6. L'avvento della Type 00 ne ha significato una svolta netta. Ma le sorprese non finiscono qui.
Anche un SUV 
Tra le automobili già previste e successivamente cancellate, anche la seconda generazione del SUV F-Pace: di gran lunga la Jaguar di maggior successo dell'ultimo periodo. Fermata sul nascere anche lei, per concentrarsi su di un prototipo che rappresenta un momento di rottura totale con il passato - glorioso - del marchio inglese. Per non farsi mancare nulla, la nuova dirigenza ha deciso anche di cancellare la nuova generazione della sportiva F-Type. Niente da fare neanche per lei. Un grande peccato.

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