Follia Brabus: la nuova supercar ha 1.000 CV e costa 1 milione

Brabus sta compiendo un passo storico, allontanandosi dal tradizionale ruolo di tuner per abbracciare quello di vero e proprio carrozziere di lusso. L'ultimo manifesto di questa evoluzione si chiama Brabus Bodo, una spettacolare granturismo svelata in occasione del FuoriConcorso 2026, un tributo a Bodo Buschmann, storico fondatore dell'azienda.

Limitata

Per celebrarlo, il figlio Constantin ha deciso di produrre la vettura in appena 77 esemplari, un richiamo esplicito al 1977, anno in cui l'avventura del marchio tedesco ebbe inizio. Sotto le forme scure e minacciose della Bodo si nasconde la raffinata meccanica della Aston Martin Vanquish. Brabus ha però stravolto la fisionomia della coupé inglese, allungandola fino a 506 centimetri.

Potentissima

Se l'estetica cattura lo sguardo, il propulsore toglie il fiato. Sotto l'infinito cofano anteriore pulsa il maestoso 5.2 V12 biturbo di origine Aston Martin, che i tecnici tedeschi hanno saputo spremere fino a raggiungere la spaventosa potenza di 1.000 CV e una coppia massima di 1.200 Nm. Velocità massima: 360 km/h. Il prezzo per aggiudicarsi uno di questi 77 gioielli parte da 1 milione di euro.