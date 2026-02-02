Test

La nuova Jaguar elettrica è quasi pronta

Alcune immagini pubblicate dal marchio mostrano il modello intento a effettuare i collaudi a temperature gelide

di Redazione Drive Up
02 Feb 2026 - 16:09




Per il marchio che si porta appresso, la presentazione della nuova Jaguar - e di tutto il suo prossimo corso - elettrica ha suscitato polemiche come poche altre volte era successo nel mondo dell'automobile. Stravagante e bizzarra tanto nella comunicazione quanto nelle forme, la Type 00 è ormai prossima al debutto nella sua veste definitiva. Lo confermano gli ultimi collaudi sottozero.
Tanto da svelare
Come d'abitudine per tutti i costruttori di automobili, i test sulla neve a temperature polari sono tra gli ultimi prima della messa in produzione. Utili per testarne l'affidabilità in condizioni meteo proibitive, sono anche un ottimo banco di prova per affinarne la guidabilità. Jaguar ha costruito il suo patrimonio - oltre che sulla bellezza - su un'impostazione di guida sportiva e coinvolgente. La nuova generazione elettrica dovrà in qualche modo mantenere questa identità.
Grande
Sebbene siano ancora poche le informazioni ufficiali, la Type 00 non sarà una sportiva nel senso stretto del termine. La lunghezza superiore ai 5 metri - infatti - e la carrozzeria a 4 porte lascia intendere più una dimensione GT. Le prestazioni, tuttavia, si annuncia entusiasmanti visti i tre motori elettrici e la potenza complessiva superiore ai 1.000 CV. Lato autonomia, la batteria da 120 kWh dovrebbe garantire circa 700 km di percorrenza. 

