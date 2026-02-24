Italia-Germania e quella disputa che dura da 100 anni

Chi è stato il primo?

Tra i due persiste una disputa che dura da più di 100 anni. Il primato su chi abbia costruita la prima autostrada del mondo è in discussione tra la AVUS tedesca e l'Autostrada dei Laghi italiana. Cerchiamo di ripercorrerne la storia, senza avere la pretesa di mettere un punto all'annosa questione. Nel 1921, in Germania fu inaugurata la Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße (Strada per il traffico e le esercitazioni automobilistiche): un anello di 19 km composto da due rettilinei paralleli uniti da due grandi curve a "U" (la famosa Nordkurve era sopraelevata con una pendenza del 43%).

C'è una differenza

La AVUS durante la settimana era aperta il pubblico (pedaggio: 10 marchi) mentre nel weekend si trasformava in un circuito automobilistico. Quindi un uso misto, seppur si tratti comunque della prima strada a testare la separazione fisica tra le due carreggiate. Tra anni più tardi (24 settembre 1924), in Italia il Re Vittorio Emanuele III percorse e inaugurò - con la sua Lancia Trikappa - l'Autostrada Milano-Varese. La prima strada al mondo concepita per unire due città (Milano e Varese) e vietata a tutto ciò che non fosse un motore (niente pedoni, bici o carri).

Un primato per entrambi

A differenza della strada tedesca, la MI-VA era a singola carreggiata - larga 10 metri - e non aveva incroci a raso: tutte le strade secondarie passavano sopra o sotto. Nel 1924 il pedaggio era tra le 10 e le 20 lire. L'autostrada era chiusa dalle 1:00 alle 6:00 del mattino. Insomma, l'AVUS è stata la prima vera infrastruttura tecnologica per una società motorizzata, ma fu l'intuizione italiana di introdurre un pedaggio e di un collegamento interubrano a costruire la prima vera autostrada. Ancora una volta l'uno si è dimostrato indespensabile per l'altro. Come sempre è stato, e come sempre sarà.