Tennis: Alcaraz travolge Ruud e avanza ai quarti di Indian Wells, ora c'è Norrie. Fuori Djokovic

12 Mar 2026 - 08:23
© Getty Images

© Getty Images

Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che batte il norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio 6-1 7-6 in un'ora e mezza di gioco e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il quinto anno di fila. Una grande prova da parte del numero 1 del mondo (nessuna chance di break concessa e 88% di punti vinti con la prima di servizio), che conquista così la 33.a vittoria consecutiva su cemento indoor e resta imbattuto in questo 2026. Ora lo spagnolo se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, che lo ha battuto a Parigi-Bercy, vincente su Rinky Hijikata con il punteggio di 6-4 6-2. Avanza anche Daniil Medvedev, che ha superato Alex Michelsen per 6-2 6-4. Si è chiusa invece con la rimonta di Jack Draper la straordinaria sfida contro Novak Djokovic. Il match è finito con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 in due ore e 37 minuti di gioco in favore del britannico che, alla sesta partita dopo l'infortunio, continua così la difesa del titolo in quel di Indian Wells. Nel torneo femminile, passano il turno Iga Swiatek che stende Karolina Muchova 6-2 6-0 e Jessica Pegula, che supera Belinda Bencic 6-3 7-6.

Ultimi video

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko

Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:00
Basket: qualificazioni mondiali, esordio vincente delle azzurre
09:44
Indian Wells: Errani e Paolini in semifinale nel doppio
08:44
Alex Schwazer: "Il ritorno è solo un altro punto di partenza"
08:23
Tennis: Alcaraz travolge Ruud e avanza ai quarti di Indian Wells, ora c'è Norrie. Fuori Djokovic
23:37
Eurolega, il Partizan vince a Bologna: play in lontani per la Virtus