Tennis: Alcaraz travolge Ruud e avanza ai quarti di Indian Wells, ora c'è Norrie. Fuori Djokovic

Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che batte il norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio 6-1 7-6 in un'ora e mezza di gioco e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il quinto anno di fila. Una grande prova da parte del numero 1 del mondo (nessuna chance di break concessa e 88% di punti vinti con la prima di servizio), che conquista così la 33.a vittoria consecutiva su cemento indoor e resta imbattuto in questo 2026. Ora lo spagnolo se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, che lo ha battuto a Parigi-Bercy, vincente su Rinky Hijikata con il punteggio di 6-4 6-2. Avanza anche Daniil Medvedev, che ha superato Alex Michelsen per 6-2 6-4. Si è chiusa invece con la rimonta di Jack Draper la straordinaria sfida contro Novak Djokovic. Il match è finito con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 in due ore e 37 minuti di gioco in favore del britannico che, alla sesta partita dopo l'infortunio, continua così la difesa del titolo in quel di Indian Wells. Nel torneo femminile, passano il turno Iga Swiatek che stende Karolina Muchova 6-2 6-0 e Jessica Pegula, che supera Belinda Bencic 6-3 7-6.