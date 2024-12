Il WEC pesca un altro pilota F1

Un ritorno alle gare di durata per Magnussen a cui aveva già partecipato nel 2021. Infatti, all’epoca aveva corso in America al campionato IMSA con il team Cadillac Chip Ganassi Racing (dove ha ottenuto una vittoria e cinque podi nella categoria DPi di prima classe) e sempre in quell’anno il danese aveva disputato anche la sua prima 24 ore di Le Mans, correndo in classe LMP2 con il team High Class Racing in equipaggio con suo padre Jan.