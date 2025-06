In strada con testa alla pista: ecco la 296 Speciale Piloti Ferrari

Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, Ferrari ha presentato in anteprima la 296 Speciale con allestimento Piloti Ferrari, ultima espressione del programma Tailor Made. Questa configurazione esclusiva è stata concepita per celebrare i successi ottenuti nel FIA World Endurance Championship (WEC) e rendere omaggio ai piloti-clienti della Casa di Maranello. Il debutto ufficiale non poteva quindi che avvenire presso il Circuit de la Sarthe, teatro della celebre gara di durata francese in programma questo fine settimana. L’allestimento, riservato ai clienti coinvolti nelle attività sportive ufficiali – competitive e non – del Cavallino Rampante, trae ispirazione dalla 499P, vincitrice assoluta della 24 Ore di Le Mans nelle edizioni 2023 e 2024 nella categoria Hypercar. Pensato per chi vive la pista in prima persona, questo allestimento riflette l’identità di una comunità di piloti-clienti che contribuisce attivamente alla storia sportiva del Cavallino Rampante.