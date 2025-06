Audi Q3 arriva alla terza generazione: ora è più grande e tecnologica

Best seller dei quattro anelli in Italia, Audi Q3 giunge alla terza generazione e si propone come il punto di riferimento della categoria. Caratterizzato da un tasso d’innovazione senza precedenti, il nuovo SUV compatto abbina al design sensibilmente più muscolare rispetto al precedente modello e agli interni radicalmente rinnovati un livello di digitalizzazione mai così elevato complici l’illuminotecnica e i sistemi di assistenza alla guida derivati dalle vetture di classe superiore. Non meno raffinata la gamma motori, all’interno della quale spiccano le soluzioni mild-hybrid e plug-in; quest’ultima caratterizzata da un’autonomia elettrica sino a 120 chilometri.