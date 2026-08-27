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Il sogno italiano di Benzema: Ferrari, Lamborghini e...l'Inter

Il fuoriclasse francese non ha mai nascosto la sua passione per le supercar

di Redazione Drive Up
27 Ago 2026 - 08:32
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Siamo soliti dare per scontato che i calciatori abbiano una collezione di automobili super sportive nel proprio garage. Non è per tutti così, anzi, la maggior parte tende a cambiarle sovente: l'esatto opposto di un "collezionista". Oltre ai soldi, serve passione e conoscenza per selezionare le più nuove, esclusive, potenti, preziose. Chiedere a Karim Benzema.

Garage da sogno
Il fuoriclasse francese non ha mai nascosto la sua passione per le automobili sportive. Ai tempi del Real Madrid costituiva con Cristiano Ronaldo probabilmente la più rilevante "coppia" di calciatori-collezionisti, oltre a far sognare in campo e far vincere coppe su coppe ai Blancos. Il suo trasferimento all'Al-Hilal non ha intaccato questo suo interesse permettendogli di continuare a investire (o spendere?) centinaia di migliaia di euro in supercar e altre vetture di lusso.
Italia
Benzema ha sempre avuto una predilezione per le italiane. Nel corso della sua carriera, in qualsiasi città abbia giocato, non sono mai mancate nel garage Ferrari e Lamborghini. Una passione che lo ha seguito fino in Arabia Saudita dove le più recenti foto lo mostrano in compagnia di una 12Cilindri e della nuovissima Revuelto. Oltre all'origine, le due supercar hanno in comune il motore: entrambe montano un V12 aspirato (ibrido per la "Lambo"). Sorprende, invece, la maglia che il campione indossa: una vecchia casacca dell'Inter (stagione '98) a maniche lunghe con sponsor Pirelli. Il calciomercato è ancora aperto, a Milano qualcuno potrebbe sognare.

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