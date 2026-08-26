Perde il lavoro e trasforma la sua Smart in una pizzeria

Perdere il posto di lavoro può provocare le più differenti reazioni. Sconforto, rabbia e delusione sono le più emotive ma c'è anche chi nell'incertezza si affida all'ingegno, cercando di ottenere beneficio da ciò che si ha a disposizione. Nel caso di Bradley Alvelo, 38enne originario del Bronx, la sua esperienza come cuoco lo ha aiutato a reinventarsi creando la più piccola pizzeria di New York.

Un'idea senza precedenti

E dove sarebbe la notizia? Penserete voi: New York è piena di pizzerie. Sono ovunque e di ogni tipo: NY Slice, napoletana, tonda, al trancio, bassa, oblunga. Serviti al tavolo o d'asporto; da 1 a 50 dollari, da Harlem all'Upper East Side. Eppure, nessuno aveva pensato prima di Bradley di cuocere il piatto italiano per antonomasia all'interno del bagagliaio di un'automobile. E non una qualsiasi, bensì una Smart: nulla di più lontano dalla cultura automobilistica USA. Piccolissima e pure a due posti ma con spazio a sufficienza per trasformala in una pizzeria.

Funziona

Il 38enne Alveo non si è comunque improvvisato pizzaiolo: alle spalle ha un'esperienza di 20 anni nei servizi di ristorazione. Pizza Pod NYC (questo il nome del..."locale") è diventata un'alternativa nota in tutta la Grande Mela. Giri un vicolo e lo trovi lì, la Smart verde con il bagagliaio aperto e una fila di persona in attesa di ritirare una pizza fumante. Solo d'asporto, s'intende, posti a sedere non ve ne sono, almeno per ora. Bradley potrebbe pensare di aprire in futuro una vera pizzeria ma deve capire se il prodotto piace ai newyorchesi. I riscontri sono positivi: sarà perché la pizza è buona oppure è la curiosità di vederla uscire da una Smart?