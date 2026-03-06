Strade d'Italia

Il Sempione: la storia d'Europa passa da qui

Una strada nata in epoca napoleonica che ancora oggi offre un viaggio spettacolare tra panorami d’alta quota e curve ampie disegnate nella montagna

di Tommaso Marcoli
06 Mar 2026 - 15:04
Costruito per volontà di Napoleone Bonaparte e completato nel 1805, il Passo del Sempione è una delle grandi opere stradali delle Alpi. Collega la Val d’Ossola al Vallese svizzero attraverso un tracciato ampio e monumentale che supera i 2.000 metri di quota con una successione elegante di curve e lunghi rettilinei. Sul versante italiano, partendo da Domodossola, la strada si arrampica tra boschi e gole rocciose prima di aprirsi progressivamente sull’altopiano del passo, dove il paesaggio diventa vasto e solenne.
Una strada imperiale
Alla guida, il Sempione ha un carattere diverso da molti altri passi alpini. Non è una salita fatta di tornanti serrati e continui cambi di ritmo, ma una progressione ampia, quasi solenne. Le curve sono larghe, la carreggiata generosa: si percepisce ancora l’impostazione originaria, pensata per le grandi diligenze e per il traffico militare dell’epoca napoleonica. La montagna qui non è una barriera ma una presenza costante, che accompagna la strada tra pareti di roccia, pascoli d’alta quota e scorci improvvisi sulle vette del Vallese.
Tra Italia e Svizzera
Arrivati in cima, accanto all’imponente aquila di pietra simbolo del passo, lo sguardo spazia verso le montagne svizzere e le vallate italiane. La sosta è parte integrante del viaggio. Tornando verso la Val d’Ossola, le trattorie propongono polenta, formaggi d’alpeggio e salumi locali; sul versante svizzero, nei villaggi del Vallese, la cucina racconta un’altra tradizione fatta di raclette e specialità alpine. Due Paesi, due culture, un unico valico. Il Sempione non è soltanto una strada che attraversa le Alpi, piuttosto un passaggio storico, un ponte da e per l'Europa che continua a offrire, ancora oggi, uno dei viaggi più affascinanti che si possano fare su quattro ruote.

