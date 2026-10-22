Il ritorno della mitica Autobianchi

Fiat rende omaggio a un mito dell'automobile italiana con il suo modello più conosciuto e di maggior successo. La Pandina ricorda la Autobianchi Y10 a trent'anni dalla chiusura del marchio con un allestimento speciale e interni che ne riprendono l'abitacolo originale del 1996. Il prezzo per questa versione è di 20.250 euro che la colloca al vertice dell'intera offerta.

Ricordi e dettagli

Sono numerosi gli elementi che richiamano la mitica utilitaria presentata ormai quarant'anni fa: la tinta per la carrozzeria in Platino è stata sviluppata su misura per quest'allestimento. Volendo è possibile personalizzare ulteriormente il veicolo scegliendo tetto e portellone neri a contrasto, un dettaglio già presente sull'originale Autobianchi Y10. I cerchi in lega diamantati, da 15", sono di serie e si distinguono per la presenza del logo della casa milanese sul coprimozzo.

Interni storici

Anche l'abitacolo richiama in modo evidente gli anni '90 con la tappezzeria dei sedili in microfibra color sabbia chiaro e motivo a "quadrettoni" che molti ricordano. Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, lo schermo centrale è un equipaggiamento incluso nell'allestimento e all'accensione mostra il logo "Autobianchi", mentre resta completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Nulla cambia dal punto di vista della meccanica: il motore è il 1.0 litri tre cilindri da 65 CV con cambio manuale.