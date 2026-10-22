Inter, un 2026 maledetto per Bastoni: vede rosso da Zenica allo Shakhtar

Un vero peccato perché fino alla doppia ingenuità, tra l'altro ravvicinata (tutto è successo in pochi minuti), non aveva neanche disputato una brutta partita dando solidità al reparto e guidando Akanji e Carlos Augusto. Con l'ingresso di Bisseck era stato poi dirottato come braccetto e proprio in quella posizione ha rimediato il doppio cartellino che, come dicevamo, non è figlio di una situazione tecnico-tattica ma mentale. Un'altra lezione che dovrà immagazzinare per ripartire in questo 2026 che tra caso-Kalulu, vicende extra-campo, la questione Nazionale e l'episodio di ieri sembra proprio maledetto per Bastoni.