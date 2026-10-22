l'analisi

Inter, un 2026 maledetto per Bastoni: vede rosso da Zenica allo Shakhtar

Rosso a Bastoni contro lo Shakhtar: il difensore salterà il Feyenoord. Un altro episodio di un 2026 maledetto per il difensore

22 Ott 2026 - 09:04
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Nel calcio i tre punti, si sa, cancellano ogni amarezza, o quasi. E la vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk ha fatto passare un po' in secondo piano l'espulsione di Alessandro Bastoni, un cartellino rosso che comunque mette in difficoltà Cristian Chivu verso la prossima partita di Champions League contro il Feyenoord. Il difensore italiano non ci sarà per squalifica e, se c'è la speranza di ritrovare John Stones (potrebbe essere convocato per il derby in campionato di tre giorni prima), quasi sicuramente non ci sarà neppure Benjamin Pavard il cui rientro è stimato per il Como, partita seguente a quella contro gli olandesi. Insomma, non saremo all'emergenza difensiva o quasi.

E tutto questo per quella che anche il tecnico rumeno, nel post-partita, ha descritto come leggerezza: "È stato provocato ma ha commesso un'ingenuità. Dobbiamo accettare che le altre squadre ci possono provocare e gestire meglio la frustrazione, gesti del genere possono compromettere le partite". Anche se le dinamiche sono molto diverse tra loro, una coincidenza salta subito all'occhio: per Bastoni è la seconda espulsione nel ruolo di difensore centrale in un reparto a tre. L'altra porta alla mente bruttissimi ricordi azzurri visto che è quella del 31 marzo, nel playoff Mondiale a Zenica poi perso dalla Nazionale contro la Bosnia, anche se fu un cartellino rosso diretto.

Un vero peccato perché fino alla doppia ingenuità, tra l'altro ravvicinata (tutto è successo in pochi minuti), non aveva neanche disputato una brutta partita dando solidità al reparto e guidando Akanji e Carlos Augusto. Con l'ingresso di Bisseck era stato poi dirottato come braccetto e proprio in quella posizione ha rimediato il doppio cartellino che, come dicevamo, non è figlio di una situazione tecnico-tattica ma mentale. Un'altra lezione che dovrà immagazzinare per ripartire in questo 2026 che tra caso-Kalulu, vicende extra-campo, la questione Nazionale e l'episodio di ieri sembra proprio maledetto per Bastoni.

Inter-Shakhtar, Bastoni prende due gialli in due minuti e viene espulso: le immagini

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