Kabuto a EICMA 2026: anteprima mondiale per il casco KF-2F e incontro con Yari Montella

A testimonianza del profondo legame del marchio con il mondo delle competizioni, un’area dedicata al racing ospiterà una selezione di caschi utilizzati dai piloti nei principali campionati internazionali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino come l’esperienza maturata in pista contribuisca all’evoluzione tecnologica dei prodotti Kabuto. L’impegno del marchio nel racing si estende a diverse categorie, dalla MotoGP™ alla Moto2™ e Moto3™, fino ai campionati WorldSBK e WorldWCR, attraverso collaborazioni con piloti di rilievo internazionale. Tra questi figurano Joan Mir, Aleix Espargaró e Michele Pirro in MotoGP™, Collin Veijer in Moto2™, Valentin Perrone e Jesús Ríos in Moto3™, Remy Gardner e Yari Montella in WorldSBK e Beatriz Neila in WorldWCR.