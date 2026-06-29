Strategie

La Fiat Multipla potrebbe davvero tornare

Compatta, elettrica, furba: sarebbe un gradito ritorno

di Redazione Drive Up
29 Giu 2026 - 09:09
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© Ufficio Stampa

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L'ingresso di una nuova monovolume può sembrare un azzardo per un costruttori di automobili. L'era dei SUV sembra essere ancora lontano dal suo tramonto, e i tempi non sono quelli giusti per sperimentare novità. Tutto cambia se si tratta di un ritorno, e che ritorno. Fiat starebbe infatti pensando di riportare in gamma la Multipla.
Elettrica
D'altronde il marchio italiano ha bisogno di novità. La gamma prodotto è attualmente composta dalle sole Panda, Pandina 500 e 600. Troppo poco, per un marchio generalista con ambizioni europee. Se con Multipla il vostro riferimento è andato subito alla monovolume a sei posti più divisiva della sua generazione, avete sbagliato. Olivier Francois intende ispirarsi alla 600 Multipla, disegnata da Dante Giacosa nel 1956. Potrebbe chiamarsi Quattrolino, sarà un'elettrica da città ed essere un quadriciclo pesante.
Tanto spazio
Non c'è da aspettarsi una Topolino "XL", ma neanche una sei posti da oltre 4 metri di lunghezza. Una via di mezzo: pratica e furba per la città eppure comoda e versatile per accogliere almeno quattro passeggeri. Resta percorribile anche lo scenario che vedrebbe la Multipla come la prima E-car realizzata da Fiat, nel panorama di un più ampio progetto europeo. L'arrivo sul mercato è atteso entro la prima metà del 2027, quando il piano strategico FaSTLAne 2030 di Stellantis entrerà nel vivo.

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