Pirelli produrrà 800 mila pneumatici premium in India

Un accordo che proietta Pirelli in una dimensione ancora più internazionale, quello con BKT che ha il preciso obiettivo di permettere alla casa italiana di produrre 800 mila pneumatici premium l'anno entro il 2030. La Balkrishna Industries Ltd è una realtà nota e affermata a cui l'azienda milanese ha deciso di affidare, attraverso un nuovo stabilimento, l'importante patto industriale.

Verso un accordo più ampio

L'intesa, in un primo momento, sarà molto semplice: BKT produce e Pirelli vende con il suo marchio. La nuova fabbrica è stata costruita in modo che potesse soddisfare gli elevati standard richiesti dalla storica azienda della Bicocca garantendo, al contempo, costi industriali in linea con quelli della concorrenza locale e cinese. In questo modo, il gruppo può contare su un'offerta commerciale competitivi in termini di prezzo anche nel segmento premium.

Joint venture

In futuro, al verificarsi di determinate condizioni favorevoli, le due realtà di settore potrebbero valutare la creazione di una Joint Venture paritetica per la creazione di un impianto produttivo a doppio marchio Pirelli-BKT. Il mercato indiano degli pneumatici è tra i più attrattivi del mondo perché considerato in forte crescita. "L'India sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell'evoluzione dell'industria automobilistica globale, grazie alla crescita del mercato, allo sviluppo della mobilità e al progressivo rafforzamento delle competenze industriali e tecnologiche del Paese", ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli.