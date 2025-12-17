Bastoni fa gola alle big europee, l'Inter pensa di blindarlo

Non è una novità che Alessandro Bastoni faccia gola a tante big europee. L'ultima in ordine di tempo a essersi aggiunta agli estimatori del centrale azzurro è il Barcellona. A rovinare i piani dei blaugrana e degli altri colossi della Premier però ci sono la volontà del ragazzo e dell'Inter: Bastoni non ha mai manifestato la volontà di lasciare Milano e tanto meno i nerazzurri starebbero valutando una sua possibile partenza, anzi. La volontà dei vertici nerazzurri sarebbe quella di blindare il classe 99, magari prolungando il contratto atualmente in scadenza nel 2028.