Mercato

Bastoni fa gola alle big europee, l'Inter pensa di blindarlo

17 Dic 2025 - 19:36

Non è una novità che Alessandro Bastoni faccia gola a tante big europee. L'ultima in ordine di tempo a essersi aggiunta agli estimatori del centrale azzurro è il Barcellona. A rovinare i piani dei blaugrana e degli altri colossi della Premier però ci sono la volontà del ragazzo e dell'Inter: Bastoni non ha mai manifestato la volontà di lasciare Milano e tanto meno i nerazzurri starebbero valutando una sua possibile partenza, anzi. La volontà dei vertici nerazzurri sarebbe quella di blindare il classe 99, magari prolungando il contratto atualmente in scadenza nel 2028. 

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Napoli, si punta tutto su Mainoo: ultimi match con il Manchester United prima di dirigersi verso Conte

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

19:36
Contatto tra Napoli e Cagliari per il prestito secco di Lucca
19:36
Bastoni fa gola alle big europee, l'Inter pensa di blindarlo
18:30
Como, tutto fatto per il passaggio di Sala all'Avellino
17:31
Il Barcellona lavora al rinnovo di Flick
17:10
Inter Miami, ufficiale il rinnovo di Suarez