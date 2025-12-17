Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato, ex youtuber Paul sfida il colosso Joshua: timori per la sua incolumità

17 Dic 2025 - 19:08

Lo YouTuber diventato pugile professionista Jake Paul sta per affrontare la sfida più dura della sua fresca carriera, contro l'ex campione dei pesi massimi Anthony Joshua, e molti esponenti della boxe mondiale hanno espresso seria preoccupazione per i rischi cui andrà incontro il 28enne statunitense. Il match in programma venerdì a Miami è sponsorizzato e trasmesso da Netflix, con una borsa stimata di 184 milioni di dollari (circa 156 milioni in euro), ma sul ring si presenteranno due pugili ben diversi per stazza ed esperienza, a tutto vantaggio del britannico. Nel suo ultimo incontro - vinto lo scorso giugno sul messicano Julio Cesar Chavez Jr per la categoria dei pesi massimi leggeri -, Paul, alto 1,85 m, pesava pesato 90,4 chili. Joshua ha 36 anni, sfiora i due metri e nella sua ultima apparizione nel 2024 pesava oltre 110 chilogrammi. Il British Board of Control ha dichiarato che non avrebbe approvato l'incontro per motivi di sicurezza e diversi pugili hanno avvertito che, data la differenza di classe, stazza fisica e talento, Paul rischia di subire gravi infortuni se il suo rivale farà sul serio. Secondo un esperto commentatore come Michael Bisping, membro della Hall of Fame Ufc, "Joshua ha molta più esperienza. Colpisce più forte. È più grosso. Ha una maggiore allungo. È un campione olimpico. Se questo è un vero incontro, e a quanto pare lo è, ci sono ottime probabilità che qualcuno si faccia male, e mi dispiace dire che non sarà Joshua, che ha affrontato i migliori tra i migliori". Paul è diventato famoso per il discusso match in cui affrontò un anno fa Mike Tyson, 58 anni, vincendo ai punti con verdetto unanime, aumentando ancora il suo seguito sui social che supera i 20 milioni di contatti, e al momento il suo record è di 12 incontri vinti (sette prima del limite) e una sconfitta.

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:08
Pugilato, ex youtuber Paul sfida il colosso Joshua: timori per la sua incolumità
18:10
Atletica, Battocletti in gara al cross del Campaccio
17:35
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Gli impianti sportivi sono tutti pronti"
16:23
Ginnastica, Buonfiglio: "Sconfessato chi dice giustizia sport amministrata da presidenti"
15:14
Golf, DP World Tour: 5 azzurri in campo al Mauritius Open