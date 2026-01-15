Il pick-up elettrico di Amazon è un successo

Amazon sta costruendo un pick-up elettrico
Slate Truck dovrebbe costare soltanto 27 mila dollari e garantire fino a 400 km di autonomia
Jeff Bezos è tra gli uomini più chiacchierati del mondo. La ricchezza e la popolarità garantite da Amazon, gli permettono di rivestire un ruolo autorevole, lanciandosi in previsioni audaci su un futuro tecnologico e automatizzato. Magari persino lontano dal Pianeta terra. Un investimento leggermente più concreto, riguarda la linea di pick-up Slate Truck: elettrici, compatti e accessibili.
Già un successo
Questa la ricetta di un successo che si annuncia dirompente. Amazon ha annunciato di aver raggiunto 150 mila prenotazioni - rimborsabili - per il suo nuovissimo mezzo da lavoro. La produzione dovrebbe iniziare entro fine 2026 sebbene non ci siano al momento indicazioni chiare a riguardo. Slate sta ristrutturando un vecchio impianto produttivo a Warsaw, in Indiana con una capacità prevista di 150 mila veicoli l'anno. Indicato come credibile luogo per la fabbricazione.
Pratico e accessibile
Ad aver convinto un numero così elevato di interessati acquirenti, le sue caratteristiche in netta controtendenza rispetto alla tradizione dei truck americani. Infatti, la lunghezza di "soli" 4,43 metri lo rende compatto sebbene il cassone lungo 1,5 metri non richieda troppi sacrifici in termini di capacità di carico. L'obiettivo è semplificare (è disponibile un'unica configurazione) per renderlo accessibile (il prezzo previsto è di 27 mila euro). Il motore elettrico è da 201 CV, si può scegliere il "taglio" della batteria: 52,7 kWh (240 km di autonomia); 84,3 kWh (386 km di autonomia).