Il pick-up elettrico di Amazon è un successo

Già un successo

Questa la ricetta di un successo che si annuncia dirompente. Amazon ha annunciato di aver raggiunto 150 mila prenotazioni - rimborsabili - per il suo nuovissimo mezzo da lavoro. La produzione dovrebbe iniziare entro fine 2026 sebbene non ci siano al momento indicazioni chiare a riguardo. Slate sta ristrutturando un vecchio impianto produttivo a Warsaw, in Indiana con una capacità prevista di 150 mila veicoli l'anno. Indicato come credibile luogo per la fabbricazione.

Pratico e accessibile

Ad aver convinto un numero così elevato di interessati acquirenti, le sue caratteristiche in netta controtendenza rispetto alla tradizione dei truck americani. Infatti, la lunghezza di "soli" 4,43 metri lo rende compatto sebbene il cassone lungo 1,5 metri non richieda troppi sacrifici in termini di capacità di carico. L'obiettivo è semplificare (è disponibile un'unica configurazione) per renderlo accessibile (il prezzo previsto è di 27 mila euro). Il motore elettrico è da 201 CV, si può scegliere il "taglio" della batteria: 52,7 kWh (240 km di autonomia); 84,3 kWh (386 km di autonomia).