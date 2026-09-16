Il pane ciabatta è stato inventato da un pilota Rally

La maggior parte dei lettori avrà sicuramente incontrato durante la sua vita il pane ciabatta. Riconoscibile dalla grande alveolatura e dalla crosta bruna, si distingue per la sua croccantezza ed è ottimo se accompagnato con salumi o creme spalmabili. Il nome è persino registrato commercialmente: "Ciabatta Italia", nato da un'idea del pilota Rally Arnaldo Cavallari.

Pilota e imprenditore

Cavallari non si è improvvisato panificatore dopo una carriera nei motori, casomai è il contrario. Nasce a Fiesso Umbertiano (Rovigo) nel 1932, la sua famiglia possiede la Molini Adriesi: azienda specializzata nella molitura. Respira sin da bambino la farina ma prima di prendere le redini dell'attività, dedica molto del suo tempo alla passione per le corse. Sarà un buon pilota arrivando a conquistare per quattro volte il Campionato italiano Rally.

Il pane

Cambiato lavoro, Cavallari nota che la maggior parte delle paninoteche italiane sceglie la baguette francese, ideale per essere farcita. Da qui l'intuizione di offrire ai negozi un pane che fosse altrettanto gustoso ma italiano. Nel 1982 inizia a collaborare con il panificatore di Adria Francesco Favaron e insieme arrivano alla formula della "Ciabatta" (così chiamata per la somiglianza con le pantafole di casa). A oltre quarant'anni di distanza, l'invenzione di un ex pilota Rally continua a essere un successo in tutta Italia.