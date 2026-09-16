Strategie

Come l'America ha staccato la spina all'auto elettrica

L'industria USA mette un freno alla transizione energetica lasciando strada libera alla Cina

di Redazione Drive Up
16 Set 2026 - 07:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Raccontare che la transizione energetica stesse proseguendo a marcia trionfale era una favola che funzionava bene solo sulla carta. Ma quando la politica e i numeri della realtà si incontrano a muso duro, il botto è di quelli che si ricordano. E l'America, con la sua consueta brutalità quando si parla di industria e posti di lavoro, sta mostrando al mondo cosa succede quando si prova a forzare il mercato prima del tempo.
Dalla "Battery Belt" ai cancelli chiusi
Negli ultimi anni, tra l'Ohio, il Kentucky e l'Indiana — la cosiddetta Battery Belt americana —, sono stati investiti decine di miliardi di dollari. L'idea di fondo era ammirevole: strappare alla Cina il monopolio delle batterie e creare una nuova era d'oro per la manifattura USA. Ma tra il dire e il fare ci si è messa di mezzo la freddezza dei clienti, spaventati da listini troppo alti e da un'autonomia ancora poco rassicurante. Poi è arrivata la scure della politica: il taglio dell'incentivo da 7.500 dollari per l'acquisto di auto elettriche e l'allentamento delle normative sui consumi hanno fatto crollare l'impianto. Risultato? Progetti congelati, fabbriche nuove di zecca vuote e decine di migliaia di operai mandati a casa.
Il ritorno del V8 e il paradosso dei server
Mentre i colossi di Detroit svalutano gli investimenti sull'elettrico per cifre mostruose — Ford e Stellantis in testa —, a festeggiare è chi ha scommesso sul ritorno della benzina. A stento si crede alla svolta: nei capannoni si pensa di riconvertire le linee per produrre batterie da accumulo destinate ai data center per l'Intelligenza Artificiale. Nel frattempo Stellantis rimette in moto i suoi "muscle truck" Ram con motori V8 da 6.4 litri e Ford ripensa i suoi stabilimenti per produrre pick-up a combustione. Un'inversione a U in piena regola.
Una scommessa a breve termine
Certo, nel breve periodo i costruttori americani torneranno a macinare utili vendendo i soliti, redditizi pick-up a benzina che gli automobilisti d'oltreoceano chiedono a gran voce. Ma a guardare oltre i confini di casa c'è poco da stare allegri. Mentre gli USA innestano la retromarcia per accontentare un mercato interno allergico alla spina, la Cina continua a correre a ritmi serrati sull'elettrificazione. Il rischio, per Detroit, è di trovarsi tra qualche anno a produrre automobili perfette per il proprio cortile, ma completamente obsolete per il resto del pianeta.

Ti potrebbe interessare

videovideo
america
usa
auto elettrica
cina

Ultimi video

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

01:14
Show al rally del Cile

Show al Rally del Cile

01:34
Antonelli da impazzire

Antonelli da impazzire

26:03
La puntata del 12 settembre #DriveUp

La puntata del 12 settembre #DriveUp

02:27
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:49
Bugatti Destrier

Bugatti Destrier

01:45
Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

01:59
Dacia Spring si aggiorna

Dacia Spring si aggiorna

01:57
Inizia oggi il Salone Auto Torino

Inizia oggi il Salone Auto Torino

01:26
Kimi a caccia di record

Kimi a caccia di record

15:29
La puntata del 10 settembre #DriveUp

La puntata del 10 settembre #DriveUp

01:29
Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

02:18
McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

02:09
Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

02:17
Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

I più visti di Drive Up

Il "cimitero" delle auto italiane sul Lago di Garda

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Heidi Klum ha regalato una Ferrari a suo figlio di 21 anni

Ecco come si aggiorna la Toyota Yaris Cross

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:08
Il pane ciabatta è stato inventato da un pilota Rally
08:46
Spalletti ribalta la sua Juve: pronto il 3-4-2-1 e spazio al doppio centravanti
08:35
Il nuovo Milan al banco di prova europeo: arriva il Benfica, Amorim e Ramos sfidano il loro passato | Le partite in programma
08:19
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa
07:59
Come l'America ha staccato la spina all'auto elettrica