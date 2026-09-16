EUROPA LEAGUE

Il nuovo Milan al banco di prova europeo: arriva il Benfica, Amorim e Ramos sfidano il loro passato

Il tecnico portoghese chiaro: "Vogliamo arrivare in fondo". Ma non rinuncia a un semi turnover

16 Set 2026 - 08:35
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Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera, alle ore 21, arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che, storicamente, porta bene ai rossoneri. Nei sei precedenti ufficiali infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonçalo Ramos, affronterà il suo passato: vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League dove il Milan "vuole arrivare fino in fondo" come ammesso dallo stesso Amorim.

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 Quest'ultimo farà riposare qualche big come Gila e Rabiot lanciando invece Terracciano, alla prima presenza da titolare in stagione. Nessun riposo per Gonçalo Ramos che dovrebbe essere assistito da Cisse e Hutchinson, anch'esso alla prima dal 1'. Tra le fila dei lusitani occhio alla classe di Sudakov, trequartista alle spalle dell'unico attaccante Duran. In difesa c'è da segnalare la presenza dell'ex Parma Circati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BENFICA

Milan (3-4-2-1): Maignan, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Jashari, Hutchinson, Cisse, Gonçalo Ramos.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Lenglet, Circati, Banjaqui; Aursnes, Palinha; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Duran. 

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