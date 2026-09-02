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Il ritorno del leggendario Mitsubishi Pajero

La casa giapponese ripropone la sua mitica 4X4 in veste squadrata ma con la solita, inarrestabile, versatilità

di Redazione Drive Up
02 Set 2026 - 10:30
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© Ufficio Stampa

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Ogni marchio automobilistico ha la sua icona, e non è solo una questione di sportive. Per poter essere ascritti a questa categoria, non è importante chi si è ma, piuttosto, cosa si è saputo rappresentare nel corso del tempo. Mitsubishi sa che la sua reputazione si è costruito soprattutto lontano dall'asfalto tra rally (Lancer EVO) e il fuoristrada 4X4 come il Pajero.
Un grande ritorno
Una storia iniziata nel 1982 lungo quattro generazioni e che ha portato il Pajero a 3,29 milioni di unità vendute. Un successo globale per un nome senza confini: la sua capacità in fuoristrada è diventata presto proverbiale. Una qualità che Mitsubishi ha voluto replicare anche su questa nuova reinterpretazione (ne va della sua stessa credibilità) costruita attorno a necessità di stile e tecnologia evolute. Questa volta siamo di fronte a un'ammiraglia a tutti gli effetti.
Cambia per restare sé stessa
Un appellativo che la definisce nella sostanza. Basta guardarla: le forme della carrozzeria sono squadrate, scolpite e di grande impatto. Il lavoro dei designer non è stato guidato dalla sola ricerca della funzionalità e gli interni non sono più pensati per lo "sporco lavoro". I sedili somigliano a poltrone e i rivestimenti in pelle con dettagli a contrasto sono uno schema più da berlina che da fuoristrada. Persino la plancia fa sfoggio di un'impostazione tecnologica lontana dai canoni del vecchio Pajero; Mitsubishi non può far finta di niente di fronte alle reali necessità e richieste del mercato.
Sempre inarrestabile
La promessa, però, è comunque quella di un vero 4X4 pronto per affrontare e superare qualunque insidia. Il nuovo Pajero è costruito sulla base tecnica di un telaio a longheroni, lo stesso utilizzato dai pick-up. Già di per sé una garanzia di solidità e affidabilità in fuoristrada che, unita all'esperienza e competenza di Mitsubishi difficilmente deluderanno le aspettative. Il motore scelto è un 2.4 litri turbo diesel e la trazione è integrale con diverse modalità di guida. Il suo arrivo in Europa non è stato ancora confermato.

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