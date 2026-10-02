Pattinaggio, Kostner: "Bronzo a Sochi avuto stesso valore dell'oro"

02 Ott 2026 - 14:04
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"E' stato un bronzo che per me ha avuto lo stesso valore dell'oro. Il raggiungimento dell'obiettivo di una carriera, ma paradossalmente quando sono salita sul podio ricevendo la medaglia mi sono resa conto che il momento di per sé è stato gioioso, ma non è stata una trasformazione. Mi sono resa conto che piuttosto il mio viaggio sportivo è stato speciale, intenso, esilarante, molto più che la destinazione finale". Lo ha detto Carolina Kostner, bronzo ai Giochi di Sochi 2024 e campionessa mondiale nel 2012, intervenendo al Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. "Nello sport e nella vita è importante pensare a quello che si vuole diventare mentre si prova a vincere, non è necessario focalizzarsi su cosa si vuole ottenere nell'immediato", ha aggiunto. 

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