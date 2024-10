Il DTM torna a parlare italiano: trionfo Lamborghini con Bortolotti

Quando ritorna in pista, Bortolotti viene tuttavia passato dall'altra Huracán GT3 EVO2 del Lamborghini Team Liqui Moly by GRT guidata da Luca Engstler. Il giovane tedesco, GT3 Junior Driver di Lamborghini, si porta in testa e ci rimane fino al traguardo, andando così a raccogliere il suo secondo successo della stagione nel DTM ed il quarto per la Casa di Sant'Agata Bolognese. Alle sue spalle, con un distacco di appena quattro decimi, transita Bortolotti e si laurea campione, portando a casa un titolo che nel 2023 gli era sfuggito in extremis chiudendo in quella circostanza secondo.