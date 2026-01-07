Neymar si diverte con la sua Batmobile

Tra jet ed elicotteri

Particolarmente avvezzo a far parlare di sé non soltanto con il pallone tra i piedi, il brasiliano si è distinto per una vita sicuramente fuori dal comune. Tra scandali e non, il suo nome è passato - nell'ultimo periodo - tra quelli dell'opinione pubblica più per il suo stile bizzarro che per i suoi risulati giocando a calcio. E non potrebbe essere altrimenti, visto che di recente ha pubblicato sui suoi profili social un breve video dove mostra un elicottero nero e un nuovissimo jet privato dal valore di 215 milioni di euro.

Come un supereroe

Il "mezzo" che più di ogni altro cattura però l'attenzione è la Batmobile in primissimo piano. Omaggio al suo supererore preferito, l'esemplare di Neymar è una replica (pagata 1,3 milioni di euro) di quella utilizzata nella triologia di Christopher Nolan. Realizzata in tre anni di lavoro da un team di lavoro guidato dal designer Adhemar Cabral, sotto il cofano (più o meno) c'è un motore V8 da 500 CV di potenza massima. Se l'elicottero e il jet privato sono due acquisti fuori dal comune ma comunque utili per gli spostamenti, la Batmobile è soltanto la soddisfazione di un vizio: non può essere omologata per circolare su strada. Sempre il solito Neymar.