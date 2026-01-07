Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Personaggi

Neymar si diverte con la sua Batmobile

Il fuoriclasse brasiliano non è nuovo a esibizioni di ricchezza, questa volta ha dato il meglio di sé tra elicottero, jet privato e l'auto del suo supereroe preferito

di Redazione Drive Up
07 Gen 2026 - 14:36
© Foto da web

© Foto da web

Neymar è uno dei più grandi enigmi sportivi degli ultimi anni. Talentuoso, ribelle, decisivo, svogliato, tormentato, fuori luogo, antipatico. Tutti questi elementi convivono in una personalità complessa eppure in campo così vivace e brillante. Capace di far sognare i tifosi del Santos, far impazzire quelli del Barcellona ma anche deludere quelli del Paris Saint Germain. Insomma, un tipo mai banale, neppure quando si parla di acquisti. Terreno dove dimostra di essere un vero fuoriclasse.

Tra jet ed elicotteri
Particolarmente avvezzo a far parlare di sé non soltanto con il pallone tra i piedi, il brasiliano si è distinto per una vita sicuramente fuori dal comune. Tra scandali e non, il suo nome è passato - nell'ultimo periodo - tra quelli dell'opinione pubblica più per il suo stile bizzarro che per i suoi risulati giocando a calcio. E non potrebbe essere altrimenti, visto che di recente ha pubblicato sui suoi profili social un breve video dove mostra un elicottero nero e un nuovissimo jet privato dal valore di 215 milioni di euro.
Come un supereroe
Il "mezzo" che più di ogni altro cattura però l'attenzione è la Batmobile in primissimo piano. Omaggio al suo supererore preferito, l'esemplare di Neymar è una replica (pagata 1,3 milioni di euro) di quella utilizzata nella triologia di Christopher Nolan. Realizzata in tre anni di lavoro da un team di lavoro guidato dal designer Adhemar Cabral, sotto il cofano (più o meno) c'è un motore V8 da 500 CV di potenza massima. Se l'elicottero e il jet privato sono due acquisti fuori dal comune ma comunque utili per gli spostamenti, la Batmobile è soltanto la soddisfazione di un vizio: non può essere omologata per circolare su strada. Sempre il solito Neymar.

neymar
batmobile

Ultimi video

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

I più visti di Drive Up

L'auto che ha superato i 1.000 km/h

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:46
Crans Montana, la FIA ricorda il kartista Joaquim Van Thuyne
15:45
West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero
15:37
Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Tennis, United Cup: la Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale