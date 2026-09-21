Chico, chi si rivede... Pulisic, un gol come un parto

SPRINT - Il blitz del Cagliari a Udine profuma… di scudetto. Quattro vittorie nelle prime cinque giornate, esattamente come nella magica e irripetibile stagione 1969-70: la squadra di Scopigno (ma soprattutto… di Gigi Riva) cominciò pareggiando a Marassi 0-0 con la Sampdoria, poi vinse 2-1 all’Amsicora contro il Lanerossi Vicenza (a segno Domenghini e Riva), 2-0 a Brescia (ancora in gol Domenghini e Riva), 1-0 in casa contro la Lazio (Brugnera) e 1-0 a Firenze (rigore di Riva). Il Cagliari targato Pisacane ha perso alla seconda giornata in casa contro l’Inter; prima aveva vinto 1-0 a Parma, quindi ha battuto 1-0 il Lecce, 2-1 l’Atalanta a Bergamo e 1-0 l’Udinese, sempre in trasferta. Sempre successi di “corto muso”, tre vittorie fuori casa di fila. Che salgono a 4 consecutive contando il 2-1 a San Siro della scorsa stagione che è costato ai rossoneri la Champions League.