Volvo assume il CEO di Skoda

Volvo ha deciso che Klaus Zellmer sarà il suo prossimo Presidente e CEO sostituendo Hakan Samuelsson. L'insediamento dovrebbe avvenire non più tardi del primo ottobre 2027, dando a Zellmer il tempo di concludere tutte le sue attività con Skoda. Il manager arriva in Svezia con l'obiettivo di risollevare le vendite in un mercato sempre più competitivo e difficile.

Skoda al vertice

Zellmer è un professionista di grande esperienza e competenza, presente da oltre 30 anni (20 passati in Porsche) nel mondo dell'automotive. Nel ruolo di CEO di Skoda ha saputo portare il marchio al vertice delle classifiche di vendita, permettendogli di diventare il secondo marchio di maggior successo in Europa. Dietro soltanto a "mamma" Volkswagen. A lui toccherà dunque il compito di traghettare Volvo verso una nuova era.

Tante novità

Volvo ha recentemente comunicato un'ambiziosa strategia che prevede il lancio di ben 13 nuovi modelli entro il 2030. L'obiettivo è quello di migliorare la propria performance in Europa e di provare a incrementare la quota di mercato negli Stati Uniti d'America, dove deve vedersela con i dazi: il marchio svedese è infatti di proprietà della cinese Geely. Per ora, la linea per i mercati occidentali si concentra quasi esclusivamente sulle automobili elettriche. Vedremo se Zellmer confermerà questa direzione o imprimerà una svolta netta.