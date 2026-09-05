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Personaggi

Il rapper parcheggia le sue Ferrari da 20 milioni

Non tutti i sogni finiscono per svanire all'alba. Alcuni prendono la forma di una silhouette rossa o nera, montano un V12 aspirato dietro la schiena e tornano indietro nel tempo, esattamente dove tutto è cominciato. Per Jesús Ortiz Paz — alias JOP, frontman dei Fuerza Regida — il successo si misura nella distanza che separa un garage milionario dal marciapiede polveroso della propria infanzia. Quello a San Bernardino, California, dove l'artista è tornato sfoggiando una collezione Ferrari dal valore stimato in oltre 20 milioni di dollari, parcheggiata senza troppi complimenti davanti alla casa in cui è cresciuto

05 Set 2026 - 08:35
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