Personaggi Il rapper parcheggia le sue Ferrari da 20 milioni

Non tutti i sogni finiscono per svanire all'alba. Alcuni prendono la forma di una silhouette rossa o nera, montano un V12 aspirato dietro la schiena e tornano indietro nel tempo, esattamente dove tutto è cominciato. Per Jesús Ortiz Paz — alias JOP, frontman dei Fuerza Regida — il successo si misura nella distanza che separa un garage milionario dal marciapiede polveroso della propria infanzia. Quello a San Bernardino, California, dove l'artista è tornato sfoggiando una collezione Ferrari dal valore stimato in oltre 20 milioni di dollari, parcheggiata senza troppi complimenti davanti alla casa in cui è cresciuto