Vela: due titoli mondiali in palio alla Maxi Yacht di Porto Cervo

Prende il via oggi a Porto Cervo la 36/a edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l'International Maxi Association. Fino a sabato 12 settembre si sfideranno in mare oltre 40 maxi yacht, di lunghezza minima pari a 60 piedi. Una manifestazione alla quale prendono parte barche dalle caratteristiche differenti, dai racer più evoluti ai performance cruiser, cui quest'anno si aggiunge la presenza di sei multiscafi. Il sistema di compenso utilizzato per le classi Maxi è l'IRC, mentre i multiscafi regateranno con il sistema ORCmh. Per il secondo anno consecutivo la Maxi Yacht Rolex Cup assegnerà due titoli iridati: il Rolex IMA Maxi 1 World Championship e il Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship. Le due classi sono suddivise in base a un coefficiente che esprime il potenziale di prestazione della barca. Tra i Maxi 1 torna a difendere il titolo conquistato nel 2025 il WallyCento Galateia, che schiera in pozzetto il duo neozelandese Murray Jones e Kelvin Harrap e ritroverà alcuni dei principali protagonisti delle ultime stagioni. Tra questi il 100 piedi Magic Carpet E del socio YCCS Sir Lindsay Owen-Jones, con Francesco de Angelis alla tattica, il ClubSwan 80 My Song del socio YCCS Pier Luigi Loro Piana con Paul Cayard e Manu Weiler, Capricorno di Alessandro Del Bono con Flavio Favini, Alberto Bolzan e Torben Grael, detentore di cinque medaglie olimpiche. Sono due le armatrici che regatano in questa classe, Pascale Decaux al timone del WallyCento Tilakkhana e Wendy Schmidt del Botin 85 Deep Blue. Completano un gruppo di alto livello Leopard 3 di Joost Schuijff con Chris Nicholson alla tattica e il WallyCento V del socio YCCS Karel Komarek, imprenditore impegnato anche a guidare la sfida USA alla 38/a America's Cup di Napoli, l'American Racing Challenger Team.