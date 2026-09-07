Volley, Manfredi: "Italia-Svezia? Faremo possibile per giocare in Piazza Plebiscito"

07 Set 2026 - 10:52
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"Italia-Svezia a Napoli? Dobbiamo essere ottimisti sul clima, cercheremo di prendere tutti gli accorgimenti possibili però dobbiamo giocare in Piazza del Plebiscito. E' uno spettacolo e uno spot incredibile per la pallavolo e per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, a proposito di un possibile spostamento della partita inaugurare degli Europei di volley maschili tra Italia e Svezia, in programma giovedì, da Piazza del Plebiscito a Napoli al Palasele di Eboli in caso di pioggia. "Faremo tutto il possibile, è chiaro che il meteo al momento non dovrebbe esserci pioggia. Ma non lo sappiamo. Decideremo mano mano che andremo avanti, per ora è tutto confermato", ha aggiunto. 

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