Ricorso del Fenerbahce per la squalifica di Guendouzi: il club turco vuole ottenere uno sconto

Il Fenerbahce non ci sta e presenta un ricorso alla UEFA per ridurre la squalifica comminata a Mateo Guendouzi. All'ex Lazio era stata inflitta una pena di quattro giornate di stop più una multa da 50 mila euro per aver reagito platealmente agli insulti dei tifosi del Lione durante il ritorno dei preliminari di Champions League. La UEFA aveva successivamente ridotto a due i turni di squalifica, sospendendone altrettante a fronte di un periodo di prova di un anno. Ora il club turco ha avanzato un'istanza con l'obiettivo di ottenere uno sconto ulteriore. Sta alla Commissione d'Appello UEFA decidere se accogliere totalmente o parzialmente la richiesta. Allo stato attuale, il centrocampista francese salterebbe i primi due match della fase campionato contro Roma e Aston Villa.