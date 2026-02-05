Honda SH: il re degli scooter a “ruote alte” si rifà il look

Restyling estetico

Al primo colpo d’occhio si nota subito che il nuovo modello 2026 (SH125i e SH150i) cambia faccia. Si ispira al fratello maggiore SH350i, quindi ecco doppio faro a LED e scudo anteriore rinnovato. Essendo pensato per la città la voce comfort deve essere sempre migliorata. In casa Honda hanno lavorato sulla sospensione posteriore e sulla sella, ridisegnata e ora con un’imbottitura più confortevole. C’è anche un nuovo vano portaoggetti con presa di ricarica USB-C.

Si può collegare il telefono

Il nuovo schermo TFT a colori da 4,2 pollici è la novità tecnologia che rende i nuovi SH125i e SH150i sempre più connessi. Tramite l’app “Honda RoadSync” è possibile collegare lo smartphone allo scooter. Navigatore, lettura messaggi, musica, insomma, tutto quello che siamo abituati a fare in macchina ora è disponibile anche in scooter. Come si gestisce il tutto? Due soluzioni, i selettori posizionati sul manubrio, lato sinistro, oppure con i comandi vocali. E se non si ha l’interfono nel casco? Cuffietta e voce alta.

Il test drive

A Roma piove a dirotto. Giusto così. Non è una moto, l’SH è lo scooter da tutti i giorni e a febbraio piove. La differenza tra SH125i e SH150i sono i cavalli. La nostra prova è stata fatta sull’Sh150i che dispone di 16,9 CV contro i 13 CV del fratellino minore. Di serie su entrambi i modelli abbiamo il parabrezza, utilissimo in giornate come queste e il bauletto. Questo per quanto riguarda il capito “dotazione”. Sistema Start&Stop, la Smart Key e il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), un bel aiuto sulle strade bagnate, sono il regalo in più che la casa giapponese mette a disposizione. L’SH da sempre si guida bene. È comodo, agile e scattante. Posizione di guida eretta, pedana piatta e via in mezzo al traffico. Il navigatore è utile e intuitivo. Non è di quello con le mappe, ma solo con la freccia che di dice dove andare, non serve molto altro. Il motore eSP+ a 4 valvole offre potenza, coppia e consumi contenuti. Ha ottenuto l’omologazione Euro5+.

Prezzo ed edizioni speciali

I prezzi sono identici. Non c’è differenza tra SH125i e SH150i. Si parte da 4.090€ per lo Standard. 4.190€ per la versione Sporty e poi c’è la colorazione Vetro. Vetro Blu per l’esattezza. Ricorda un pò lo Sky blu vetro che andava di moda a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del nuovo millennio. Con quell’effetto “vedo non vedo” che non può non piacere. Il prezzo per questa versione è di 4.240€.