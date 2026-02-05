MOTOGP

Test di Sepang: Alex Marquez il più veloce, Bezzecchi secondo con l'Aprilia

Simulazione di gara sprint per la Ducati di Marquez e Bagnaia 

05 Feb 2026
Alex Marquez con la Ducati del team Gresini ha segnato il miglior tempo nell'ultima giornata di test di MotoGp sulla pista di Sepang: lo spagnolo ha girato in 1:56.402 sfiorando il record del circuito. Alle sue spalle una convincente Aprilia guidata da Marco Bezzecchi e la Ducati del team Vr46 di Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia e Marc Marquez si sono invece concentrati sulla simulazione di una gara Sprint. In pista anche le Yamaha che nel primo giorno di test avevano riscontrato una serie di problemi che avevano tenuto la casa giapponese ai box. Il prossimo appuntamento è per il 21 e 22 febbraio a Burinam, in Thailandia, per un'ulteriore serie di prove per le moto prima del Mondiale. 

