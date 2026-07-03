Cresce il mercato auto: a giugno +10%, vola l'elettrico

Continua lo slancio positivo del mercato automobilistico italiano. A giugno 2026 crescono le immatricolazioni, segnando un buon +10,6% rispetto al 2025. Il merito è soprattutto delle motorizzazioni elettriche e ibride plug-in, il cui sviluppo sembra organico. In particolare, le automobili elettriche aumentano dell'87,1%, raggiungendo una quota di mercato del 10,1%.

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A giugno, le nuove immatricolazioni sono state 146.423. Cifra che porta il totale a 936.783 nuove automobili vendute da gennaio, un aumento del 9,7% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Valori certamente positivi ma che restano lontani dai riferimenti prepandemia: rispetto al 2019, la quota si è contratta del 13,5%. Il mercato dell'automobile non vive - quindi - un momento particolarmente rassicurante. Ottima performance per le ibride plug-in, che hanno guadagnato il 61,9% e occupano il 10,6% del mercato.

Panda sempre prima

L'automobile più venduta d'Italia resta - come sempre - la Fiat Pandina. Al secondo posto si riconferma la Dacia Sandero, mentre al terzo posto si posiziona la new entry BYD Atto 2. Il marchio cinese è ormai una presenza stabile e consolidata. Quarto posto per la Fiat Granda Panda e quinto per la Peugeot 208. Tra i gruppi, Stellantis si riconferma il preferito. Subito dietro si posiziona il gruppo Volkswagen e al terzo posto Renault con Dacia e Alpine.