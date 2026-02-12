Strade d'Italia

Futa e Raticosa: la leggenda continua

Il rito di passaggio tra Toscana ed Emilia, dove l'asfalto della SR65 custodisce il mito della Mille Miglia e il battito del motociclismo italiano

di Tommaso Marcoli
12 Feb 2026 - 15:05
© Foto da web

© Foto da web

La Futa e la Raticosa non sono semplici passi montani; sono i templi della "bella guida" appenninica. Questa striscia di asfalto che unisce Firenze a Bologna è stata per decenni il banco di prova per i collaudatori di Maranello e la palestra per generazioni di motociclisti. Salire quassù significa immergersi in un paesaggio fatto di boschi di faggi e pascoli d'alta quota, dove l'aria cambia profumo man mano che ci si allontana dalla valle.
100 km di curve
La salita inizia morbida, ma è dopo Barberino che la strada rivela il suo vero volto. Il Passo della Futa (903 m) accoglie il pilota con il suo austero Cimitero Militare Germanico, un monito di pietra che domina il paesaggio. Poi, la strada prosegue verso il Passo della Raticosa (968 m), il punto più alto e iconico. Qui la guida si fa ritmo puro: una sequenza di curve raccordate che sembrano disegnate per assecondare il movimento del veicolo. Lo Chalet Raticosa è la meta d'obbligo, un porto di montagna dove auto d'epoca e moto moderne si mescolano in un silenzioso rispetto, mentre il vento dell'Appennino pulisce l'orizzonte.
Sostanza appenninica
Oltre l'asfalto, la Futa e la Raticosa sono una questione di confine e sapori. È una terra di mezzo dove la Toscana del Mugello incontra l'Emilia generosa. La storia della Mille Miglia rivive in ogni cartello e in ogni muretto a secco, ma è nelle soste che si percepisce la vera anima del luogo. Da un lato i tortelli mugellani e la fiorentina, dall'altro le crescentine e i primi piatti bolognesi. Non è una strada per chi cerca la scorciatoia dell'autostrada; è un viaggio per chi vuole sentire il peso dello sterzo e il piacere di una scalata perfetta.

futa
leggenda
futa e raticosa
strade d'italia

Ultimi video

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia e il Trionfo Dakar

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:14
Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro
17:13
Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro
17:05
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Koulibaly
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026
17:04
Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina
17:03
Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"