Francisco Conceicao: veloce in campo e con la sua nuova Maserati GT2

Il talento della Juventus Francisco Conceição ha deciso di regalarsi un gioiello automobilistico straordinario e non certo convenzionale. Il calciatore portoghese ha ritirato una fiammante Maserati GT2, la versione più estrema e corsaiola derivata dalla già formidabile MC20, concepita specificamente per le competizioni e per l'utilizzo in pista.