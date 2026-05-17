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Francisco Conceicao: veloce in campo e con la sua nuova Maserati GT2

Un acquisto da veri intenditori della velocità per l'attaccante della Juventus

di Redazione Drive Up
17 Mag 2026 - 10:28
© Ufficio Stampa

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Il talento della Juventus Francisco Conceição ha deciso di regalarsi un gioiello automobilistico straordinario e non certo convenzionale. Il calciatore portoghese ha ritirato una fiammante Maserati GT2, la versione più estrema e corsaiola derivata dalla già formidabile MC20, concepita specificamente per le competizioni e per l'utilizzo in pista.

Velocissima
La vettura, documentata attraverso gli scatti condivisi sui social, rappresenta il massimo dell'ingegneria sportiva della Casa del Tridente. Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio si nasconde il motore V6 Nettuno da 630 CV, abbinato a un’aerodinamica esasperata con un enorme alettone posteriore e a un abitacolo spogliato di ogni comfort superfluo per fare spazio a roll-bar e strumentazione da gara. Vale circa 312 mila euro.
Unica
La scelta del numero 7 bianconero conferma la sua passione per i motori e per la velocità pura, orientata verso un mezzo esclusivo che pochissimi appassionati al mondo possono vantare nel proprio garage. Per Conceição, atteso dai prossimi impegni decisivi con la maglia della Juventus, si prospetta un'estate di adrenalina non solo sugli esterni d'attacco, ma anche tra le strade di Torino.

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