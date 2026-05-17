La Curva Nord resta vuota, ma alza la voce: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"

17 Mag 2026 - 11:20
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Non solo l'orario insolito, Roma-Lazio sarà un derby del tutto atipico soprattutto per il boicottaggio dei tifosi biancocelesti, che in protesta con il presidente Lotito hanno deciso di lasciare completamente vuota la Curva Nord. I sostenitori biancocelesti sosterranno la squadra del cuore da Ponte Milvio, solito luogo di ritrovo, ma dentro all'Olimpico hanno esposto uno striscione per far sentire forte la loro voce: "Dignità e rispetto valgono più di un derby".

I giornali: domenica 17 maggio 2026

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