La Curva Nord resta vuota, ma alza la voce: "Dignità e rispetto valgono più di un derby"

Non solo l'orario insolito, Roma-Lazio sarà un derby del tutto atipico soprattutto per il boicottaggio dei tifosi biancocelesti, che in protesta con il presidente Lotito hanno deciso di lasciare completamente vuota la Curva Nord. I sostenitori biancocelesti sosterranno la squadra del cuore da Ponte Milvio, solito luogo di ritrovo, ma dentro all'Olimpico hanno esposto uno striscione per far sentire forte la loro voce: "Dignità e rispetto valgono più di un derby".